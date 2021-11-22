بلال الميساوي: محمد عبو اكبر فاسد وكلمني وقلي طفي الضو على حادثة بنت وزير النهضة السابق أنور معروف

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 20:35 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اتهم الكرونيكور في اذاعة " الديوان اف ام" بلال الميساوي الوزير السابق محمد عبو بالفساد.
وقال بلال الميساوي " محمد عبو اكبر فاسد وكلمني وقلي طفي الضو على حادثة بنت وزير النهضة السابق أنور معروف".
وتابع بلال الميساوي " محمد عبو تعلل بالظروف وبملف كورونا لكي لا يتم البت في الملف".


الفيديو: الدقيقة السادسة


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