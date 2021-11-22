اتهم الكرونيكور في اذاعة " الديوان اف ام" بلال الميساوي الوزير السابق محمد عبو بالفساد.وقال بلال الميساوي " محمد عبو اكبر فاسد وكلمني وقلي طفي الضو على حادثة بنت وزير النهضة السابق أنور معروف".وتابع بلال الميساوي " محمد عبو تعلل بالظروف وبملف كورونا لكي لا يتم البت في الملف".