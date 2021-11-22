يحدث في بنزرت: براكاج لسائق تاكسي في منطقة راس انجلة وحرق سيارته

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 14:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تعرض الاحد 21 نوفمبر سائق التاكسي بولاية بنزرت قيس الطاهري لعملية براكاج بسلاح أبيض في طريق راس انجلة وتحديدا في منطقة الفجة في حدود الساعة السابع والنصف مساء.

وحسب رئيس الغرفة النقابية بشير الجزيري فان شخصين قاما بعملية البراكاج ثم قاما بالاستيلاء على سيارته قبل ان يتم العثور علي السيارة بصدد الاحتراق.

واشار الجزيري الي ان السيارة يبلغ سعرها حوالي 60 الف دينار وان صاحبها مطالب بخلاص مبلغ الف دينار شهريا لخلاص السيارة.
ونبه الجزيري الي تنامي ظاهرة البراكاجات والتهديدات ضد سواق التاكسي معلنا تنظيم تحرك احتجاجي أمام الولاية يوم الاربعاء 24 نوفمبر.




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