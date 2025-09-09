"طعامك هويتك" شعار الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"

<img src=http://www.babnet.net/images/7/utica.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن يحتضن مقر، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"، تحت شعار "طعامك هويتك"، وذلك من 30 أكتوبر الى 01 نوفمبر 2025.



وسيكون الطبخ خلال أيام الدورة جسرا للحوار بين الشعوب أين سيلتقي الماضي بالحاضر من خلال النكهات المتنوعة الى جانب الايقاعات والأزياء.

