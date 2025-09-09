"طعامك هويتك" شعار الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"
من المنتظر أن يحتضن مقر، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"، تحت شعار "طعامك هويتك"، وذلك من 30 أكتوبر الى 01 نوفمبر 2025.
وسيكون الطبخ خلال أيام الدورة جسرا للحوار بين الشعوب أين سيلتقي الماضي بالحاضر من خلال النكهات المتنوعة الى جانب الايقاعات والأزياء.
ويتضمن برنامج الدورة احتفاء بالكسكسي، طبق الأجداد ورسالة المستقبل، وبحلويات بلادنا اضافة الى فقرات مميزة للسفارات التي ستشارك في هذه التظاهرة.
كما سيتم تنظيم عروض أزياء من مختلف البلدان المشاركة فضلا عن اتاحة الفرصة للحضور لتذوق المشروبات التقليدية.
وينتظم هذا الحدث بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبمشاركة فنانين واعلاميين وسفراء ثقافة من تونس والعالم.
