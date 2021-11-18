صدور الحكم في قضية سواغ مان

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 10:24 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس بحفظ التهم لعدم كفاية الحجة، في حق مغني الراب” سواغ مان” في قضية تبييض أموال.

وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالبحث في القضية، كان قد أصدر قرار ختم البحث مع إحالة سواغ مان بحالة سراح، على أنظار دائرة الاتهام من أجل شبهة تبييض أموال.

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