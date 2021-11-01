عضو اللجنة الانتخابية لقيس سعيد: قيس سعيّد قائد أممي كجمال عبد الناصر ونيلسن مانديلا وليقهقه الساذجون

اعتبر الاثنين 1 نوفمبر، أحمد شفتر عضو "الحملة الانتخابية" لرئيس الجمهورية أن قيس سعيد زعيم أممي من نفس طينة العظماء على غرار جمال عبد الناصر وهواري بومدين و نيلسن مانديلا.وقال أحمد شفتر في حوار على إذاعة الديوان اف أم " الشعب التونسي يبدع أشكالا نضالية جديدة و يقود مسارا تحرريا جديدا"، مضيفا " قيس سعيّد من طينة العظماء".وتابع أحمد شفتر " سأقولها للمرة الألف قيس سعيّد قائد أممي وليقهقه الساذجون".