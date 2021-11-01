عضو اللجنة الانتخابية لقيس سعيد: قيس سعيّد قائد أممي كجمال عبد الناصر ونيلسن مانديلا وليقهقه الساذجون

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 18:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعتبر الاثنين 1 نوفمبر، أحمد شفتر عضو "الحملة الانتخابية" لرئيس الجمهورية أن قيس سعيد زعيم أممي من نفس طينة العظماء على غرار جمال عبد الناصر وهواري بومدين و نيلسن مانديلا.

وقال أحمد شفتر في حوار على إذاعة الديوان اف أم " الشعب التونسي يبدع أشكالا نضالية جديدة و يقود مسارا تحرريا جديدا"، مضيفا " قيس سعيّد من طينة العظماء".
وتابع أحمد شفتر " سأقولها للمرة الألف قيس سعيّد قائد أممي وليقهقه الساذجون".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235353



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
24°
 Babnet27° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1821°-18
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة