بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026

عزز لاعب الترياتلون التونسي يوسف سلامة حظوظه في سباق التاهل الى الألعاب الأولمبية للشباب (داكار 2026) بعدما حل في المركز السادس في بطولة إفريقيا للاواسط التي اختتمت يوم الجمعة بمدينة الجلالة المصرية.وأفاد حلمي ساسي، النائب الثاني لرئيس الجامعة التونسية للترياتلون والباراترياتلون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن الإعلان الرسمي عن تأهل يوسف سلامة إلى أولمبياد الشباب ليس سوى مسألة وقت موضحا أن الجامعة تترقب صدور معايير الترشح من الاتحاد الدولي للعبة تمهيدا للتأشير على تأهله.وأشار إلى أن العناصر الوطنية، رغم عدم توفقها في حصد ميداليات خلال منافسات كأس إفريقيا للأكابر والكبريات وبطولة إفريقيا للأواسط والوسطيات التي احتضنتها مدينة الجلالة، استفادت من المشاركة باعتبارها محطة مهمة للاحتكاك برياضيين يتمتعون بمستوى فني عال.وأوضح حلمي ساسي في هذا السياق إلى أن الهدف من المشاركة في كأس إفريقيا للأكابر والكبريات مثل فرصة لمواصلة الاستعداد لبطولة إفريقيا المقررة بالموريس خلال شهر أفريل القادم في حين كان الرهان في فئة الأواسط والوسطيات يتركز على تمكين عدد من الرياضيين من حجز بطاقة العبور إلى الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 فضلا عن تعزيز رصيدهم من النقاط بما يساهم في تحسين ترتيبهم قاريا ودوليا.كما أشار الى تألق عدد من العناصر التونسية في صنف الأواسط خصوصا منها محمد أمين خميس الذي تمكن من تحسين تصنيفه الافريقي بعدما حل في المركز الخامس في الوقت الذي تحصل فيه علاء سعيدان على المركز 12 وياسين الغدامسي على المركز 22. أما اليسا قنودي، فقد حلت في المركز العاشر في فئة الوسطيات.وفي صنف الأكابر، فقد حل محمد عزيز حمدي في المركز 27 وزكريا الشتيوي في المركز 34 وسيف الدين السالمي في المركز 41.