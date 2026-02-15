Babnet   Latest update 14:25 Tunis

لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"

تستضيف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) صباح الإثنين الفنان التونسي لطفي بوشناق، في لقاء "يفتح نقاشا حول التراث الموسيقي، ويستكشف كيف تحولت الموسيقى إلى جسر للتواصل بين الثقافات".

هذا اللقاء الحواري الذي سيكون متاحا للمشاركين فيه وللمتابعين عن بعد، هو ثالث جلسة من سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"، التي أطلقتها منظمة "الإيسيسكو"، وتندرج ضمن فعاليات منتدى الإيسيسكو "الثقافة لإعادة التفكير في العالم".

وتهدف هذه السلسلة إلى توظيف الإبداع الفني ضمن جهود تعزيز الحوار بين الثقافات، وذلك عبر استضافة رموز فنية معاصرة تسهم في إثراء النقاش الحضاري، وتؤكد مكانة الفن كلغة كونية للسلام والعيش المشترك، بحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنات.
وانطلقت أولى الجلسات الحوارية يوم الخميس 29 جانفي واستضافت، عبر تقنية الاتصال المرئي، اسمين بارزين من الساحة الفنية العالمية هما أمادي لاغا (مغني أوبرا عالمي)، ومانويل ديلغادو (عازف غيتار فلامنكو ومؤلف موسيقي إسباني)، إذ قدم كل منهما تجربته ومساره الفني ضمن نقاش تفاعلي مع المشاركين.
وكان رئيس قطاع الثقافة بالإيسيسكو، ووزير الثقافة الأسبق في تونس، محمد زين العابدين، أبرز في كلمة بالمناسبة أن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو" تندرج ضمن رؤية المنتدى الرامية إلى جعل الثقافة فضاء للفعل والتفكير، مشددا على أن الفنانين ليسوا مجرد مبدعين، بل شركاء في إنتاج المعنى ونقل الخبرات وتعزيز التقارب بين الشعوب.
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
