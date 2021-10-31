منطقة الشراردة: رشق حافلة تُقل 51 مسافرا بني خداش - تونس بالحجارة

تم صباح اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 رشق الحافلة الرابطة بين بني خداش وتونس وتحديدا في منطقة الشراردة بالحجارة مما أدى الى تهشم البلور الجانبي للحافلة.وبينت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أنه تعذر على الشركة توفير حافلة بديلة لاستعاب 51 مسافرا كانوا على متن الحافلة المعتدى عليها والتي اظطرت الى مواصلة تأمين السفرة رغم الضرر الحاصل حتى لا تتعطل مصالح الحرفاء.