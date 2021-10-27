جلسة عمل مشتركة بين وزيري التجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط لدفع سبل تنفيذ المشاريع الكبرى

انعقدت يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بمقرّ وزارة التجهيز والإسكان، جلسة عمل مشتركة بين سارّة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، و سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، بحضور رئيسي الديوان وعدد من سامي الإطارات بالوزارتين، وخصصت لمعالجة الملفات المشتركة ذات الأولوية وتدارس الحلول العملية والناجعة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع المبرمجة والمزمع إنجازها في الفترة القادمة، خاصة لما يمثله تنفيذ هذه المشاريع من انعكاسات ايجابية على الدورة الاقتصادية بالبلاد وعلى مستعملي شبكة الطرقات

وتباحثت الجلسة سبل التسريع في نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية في إطار التعاون الدولي، منها الطريق السيارة المغاربية و الطريق السيارة صفاقس-قابس ومشاريع برنامج تطوير الطرقات.



كما تم دراسة التمشي بخصوص سبل انجاز وصيغ تمويل عدد من المشاريع العمرانية الكبرى، منها مشروع المدن الرياضية العالمية بضفاف بحيرة تونس الشٌمالية، ومشروع تهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية، ومشروع تبرورة بصفاقس، ومشروع تهيئة سبخة السيجومي ومشروع باب المتوسط.



وتمّ الاتفاق على مزيد التنسيق بين الوزارتين ومؤسسات التمويل الدولية بما يساعد على الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية.

كما تم التطرق إلى مخطط التنمية الرابع عشر وأهمية إعادة ترتيب الأولويات والنظر في المشاريع المبرمجة في المخطط اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها في ظل الإشكاليات التنموية المطروحة والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.





