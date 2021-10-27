إحداث مواطن الشغل بقطاع البناء والأشغال العامة محور جلسة عمل مشتركة بين وزيرة التجهيز والإسكان ووزير التشغيل والتكوين المهني

إنعقدت يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة، جلسة عمل مشتركة جمعت سارّة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان بنصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وبحضور رئيسي الديوان وعدد من الإطارات بالوزارتين.



وتناولت الجلسة جملة من الملفات المشتركة، خاصة منها تصويب مسار البرنامج الوطني التحفيزي لبعث المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات، حيث تم



التأكيد على ضرورة معالجة الإشكاليات والنقائص الحاصلة في القسطين الأول والثاني من البرنامج وفق مقاربة عملية وواقعية تعتمد على الأرقام والإحصائيات بما يساهم في وضع روزنامة عمل دقيقة وقابلة للتطبيق في أقرب الآجال، إلى جانب الإعداد للإنطاق في تنفيذ القسط الثالث من البرنامج المذكور.

كما تم التطرق إلى مشروع برنامج للتكوين المهني الخصوصي لفائدة القطاعين العام والخاص في مجال البناء والأشغال العمومية، حرصا على توفير الكفاءات والمهارات المختصة تماشيا مع حاجيات القطاع.



هذا و تم الوقوف على تقدم انجاز مشروع بناء مقر لفائدة مصالح التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني والحث على تنفيذه في الآجال المحددة ووفقا للموصفات المطلوبة.

وقد تم في ختام الجلسة الاتفاق على تحديد روزنامة عمل لكل النقاط المثارة، بهدف التسريع معالجة مختلف المسائل المطروحة.





