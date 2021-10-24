صورة اليوم: في وقفة احتجاجية بباريس ... جلال بريك يرفع صورة مخلوف ويشتم "الخوانجية"

شارك الناشط السياسي المثير للجدل جلال بريك في وقفة احتجاجية لأبناء الجالية وعدد من النواب في العاصمة الفرنسية باريس رفضا للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.وفي لقطة فريدة من نوعها حمل جلال بريك المعروف قديما بعدائه للاسلاميين صورة لسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المحافظ والحليف لحركة النهضة والموقوف على ذمة قضيتين..وأثناء كلمة جلال بريك شتم الكل في الكل بما فيهم الخوانجية وهو ما جعل منظمي الوقفة في وضعية حرجة مردّدين بابتسامة ”لا عاد لا عاد”.