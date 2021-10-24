صورة اليوم: في وقفة احتجاجية بباريس ... جلال بريك يرفع صورة مخلوف ويشتم "الخوانجية"

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 10:15قراءة: 0 د, 26 ث
شارك الناشط السياسي المثير للجدل جلال بريك في وقفة احتجاجية لأبناء الجالية وعدد من النواب في العاصمة الفرنسية باريس رفضا للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.



وفي لقطة فريدة من نوعها حمل جلال بريك المعروف قديما بعدائه للاسلاميين صورة لسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المحافظ والحليف لحركة النهضة والموقوف على ذمة قضيتين..

وأثناء كلمة جلال بريك شتم الكل في الكل بما فيهم الخوانجية وهو ما جعل منظمي الوقفة في وضعية حرجة مردّدين بابتسامة ”لا عاد لا عاد”.

الفيديو: الدقيقة 4و20ث



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234820



En continu

Toutes les news

الأحد 24 أكتوبر 2021 | 18 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:33 15:07 12:10 06:35 05:08
Babnet
19°
Babnet22°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1922°-1922°-1822°-1821°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن