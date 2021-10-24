حي الإنطلاقة... قتل شاب بعدة طعنات

عاشت ليلة أمس السبت منطقة حي الإنطلاقة على وقع جريمة قتل بشعة ،ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر ،حيث قتله شاب آخر بسكين بعد أن سدد له عدة طعنات.



وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف زمني وجيز من الاطاحة على الجاني ،ولا تزال الابحاث جارية معه.



في حين اذنت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة وتوجيه تهمة القتل العمد للقاتل.



