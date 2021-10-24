حي الإنطلاقة... قتل شاب بعدة طعنات

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 10:02قراءة: 0 د, 21 ث
عاشت ليلة أمس السبت منطقة حي الإنطلاقة على وقع جريمة قتل بشعة ،ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر ،حيث قتله شاب آخر بسكين بعد أن سدد له عدة طعنات.

وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف زمني وجيز من الاطاحة على الجاني ،ولا تزال الابحاث جارية معه.

في حين اذنت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة وتوجيه تهمة القتل العمد للقاتل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234816



En continu

Toutes les news

الأحد 24 أكتوبر 2021 | 18 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:33 15:07 12:10 06:35 05:08
Babnet
19°
Babnet22°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1922°-1922°-1822°-1821°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن