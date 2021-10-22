سعيّد: الكثير من الإدارات تحوّلت إلى بُؤر للتجسّس وإلى مركز مُخابرات

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي ، وزير تكنولوجيات الاتصال، إن "الكثير من الإدارات وليس فقط وزارة تكنولوجيا الاتصال تحوّلت إلى بُؤر من بُؤر التجسّس".
وأضاف رئيس الجمهورية متوجها لبن ناجي "'حينما تمشي في أي رواق بأي وزارة كأنك تسمح فحيح الأفاعي دون أن تراها".
وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون لا أن يحوّلوها إلى مركز للمخابرات كما حصل في السنوات الماضية.
وأضاف رئيس الجمهورية متوجها لبن ناجي "'حينما تمشي في أي رواق بأي وزارة كأنك تسمح فحيح الأفاعي دون أن تراها".
وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون لا أن يحوّلوها إلى مركز للمخابرات كما حصل في السنوات الماضية.
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