الطاهري: مرسوم جواز التلقيح يحوّلنا إلى روبوات وقطايع ماكينات

علق سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا .
وكتب في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، قائلا "الفصل عدد 6 من المرسوم 1 لسنة 2021 حول التلقيح أو فقدان موطن الشغل يحولنا إلى روبوات وقطايع ماكينات مصنع يلزم نشحموهم باش يواصلوا الخدمة لا غير.. والتهديد بقطع الارزاق بسبب التلقيح لم نره عند الامتناع عن سداد الاجور أو التهرب من خلاص الواجب الضريبي والاجتماعي".
وكان رئيس الجمهورية أصدر مرسوما يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا والذي يخوّل لصاحبه الدخول الي الفضاءات العمومية والخاصة ويعرض من لا يحمله الي عقوبات، من ذلك تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
وكتب في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، قائلا "الفصل عدد 6 من المرسوم 1 لسنة 2021 حول التلقيح أو فقدان موطن الشغل يحولنا إلى روبوات وقطايع ماكينات مصنع يلزم نشحموهم باش يواصلوا الخدمة لا غير.. والتهديد بقطع الارزاق بسبب التلقيح لم نره عند الامتناع عن سداد الاجور أو التهرب من خلاص الواجب الضريبي والاجتماعي".
وكان رئيس الجمهورية أصدر مرسوما يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا والذي يخوّل لصاحبه الدخول الي الفضاءات العمومية والخاصة ويعرض من لا يحمله الي عقوبات، من ذلك تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
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