بطاقتا إيداع بالسجن في حق عوني أمن بتهمة محاولة القتل العمد

أكد اليوم المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بباجة الشاذلي شنوف أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 4 أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق عوني امن بعد وجه لهما تهمة محاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك مع سابقية القصد وذلك طبقا الفصول 201 و202 و32 و59 من المجلة الجزائية مع الإبقاء على عونين آخرين في حالة سراح.



وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة أن هذا القرار جاء على خلفية تعرض شاب إلى الاعتداء بالعنف من طرف بعض أعوان الأمن داخل سيارة أمنية عندما اقتادوه في اتجاه مقر وحدة أمنية على خلفية تصويره لحادث مرور كانت السيارة الأمنية طرفا فيه بما تسبب له في أضرار بدنية جسيمة استوجبت إقامته بالمستشفى الجهوي بباجة.



وأوضح الشاذلي شنوف أن النيابة العمومية حال علمها بالموضوع أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض ومباشرة الأبحاث اللازمة واتخاذ التساخير اللازمة التي بمقتضاها تمكن المتضرر من الشهادات الطبية اللازمة ثم سماع كافة الاطراف وباختتام المحضر العدلي وبالتنسيق مع النيابة العمومية التي اذنت باصدار قرار بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بباجة إلى تعهد بها وباشر جميع الابحاث والاستقراءات اللازمة قبل ان يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق عوني أمن مضنون فيهما مع إبقاء عونين آخرين في حالة سراح مع مواصلة قاضي التحقيق المتعهد للأبحاث والاستقراءات اللازمة من أجل الوصول إلى الحقيقة.



المصدر - شمس



