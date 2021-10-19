في لقاء الطبوبي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني : تأكيد على دعم المسار الديمقراطي التونسي

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 13:12قراءة: 0 د, 34 ث
استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلسن أنين " Niels annen" .

ووفق موقع الاتحاد على الأنتلرنات, استعرض اللقاء ، الذي تواصل ساعة كاملة ، الوضع في تونس والتأكيد على دعم ألمانيا للتجربة الديمقراطية التونسية والتي دعمتها الحكومة الألمانية و البرلمان الألماني و تم تخصيص الكثير من الهبات والمساعدات لتونس .

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استعداد ألمانيا لتواصل هذه التجربة الديمقراطية التونسية .

و يؤدي وزير الدولة الألماني للخارجية نيلس أنين، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، 19 و20 اكتوبر الحالي.
وسيجري وزير الدولة الألماني خلال هذه الزيارة محادثات سياسية ويلتقي بممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234498

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 16h 37m |           
اللقاء تواصل ساعة كاملة اي اقل من نصف ساعة باعتبار الترجمة
ووفق موقع الاتحاد على الأنتلرنات الاتحاد لم يقدم اي موقف ولم يناقش اي مقترح،
فهل اكتفى بالاستماع الى الاوامر او الاملاءات

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 14h 09m |           
الاتحاد معقل القوى المناهضة للديمقراطية والمنادية بالحكم الفردي الدكتاتوري ... هم من قاوم الانتقال الديمقراطي ورذلو التجربة وادخلوها في منطق المطلبية والانتهازية متاع الهمل وهو منظمة فاسدة يجب تنظيفها ...

Radhiradhouan  ()  |Mardi 19 Octobre 2021 à 13h 41m |           
بتجميد البرلمان تونس أصبحت تحت حماية القوى الإستعمارية



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