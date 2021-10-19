في لقاء الطبوبي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني : تأكيد على دعم المسار الديمقراطي التونسي

استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلسن أنين " Niels annen" .



ووفق موقع الاتحاد على الأنتلرنات, استعرض اللقاء ، الذي تواصل ساعة كاملة ، الوضع في تونس والتأكيد على دعم ألمانيا للتجربة الديمقراطية التونسية والتي دعمتها الحكومة الألمانية و البرلمان الألماني و تم تخصيص الكثير من الهبات والمساعدات لتونس .



وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استعداد ألمانيا لتواصل هذه التجربة الديمقراطية التونسية .



و يؤدي وزير الدولة الألماني للخارجية نيلس أنين، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، 19 و20 اكتوبر الحالي.

وسيجري وزير الدولة الألماني خلال هذه الزيارة محادثات سياسية ويلتقي بممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.





