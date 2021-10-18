محمد عمّار يكشف: قطر تنتدب 1000 أمني تونسي لتأمين كأس العالم

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 13:59قراءة: 0 د, 38 ث
أكّد الاثنين 18 أكتوبر، النائب بالبرلمان المجمد محمد على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنّ قطر ستنتدب 1000 امني تونسي لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 .
وقال محمود عمّار أنّه سيتمّ العمل على ان تنتدب قطر اساتذة رياضة وتنشيط شبابي أيضا.

يذكرأن العاصمة القطرية الدوحة شهدت في جوان الماضي توقيع وثيقة تصور العمليات الأمنية لمونديال قطر 2022؛ بين اللجنة القطرية لعمليات أمن وسلامة كأس العالم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وتحدد الوثيقة التي وقعت، جميع الجوانب التشغيلية المُتعلقة بأمن البطولة، والتي تم تطويرها بصورة مشتركة بين لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشراكة "كأس العالم FIFA قطر 2022".


وتحتضن قطر نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، في حدث يقام لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



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