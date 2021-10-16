متابعة تطور شبكة العلاقات الاجتماعية بمنطقة السيجومي بالتعاون مع برنامج Ma3an معا

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 13:37قراءة: 0 د, 44 ث
عقد صباح اليوم اجتماع تقييمي لتطور و ترسيخ شبكة العلاقات بجميع انوعها بمنطقة السيجومي بمقر جمعية المساندة بحي هلال بدعم و تحفيز من طرف برنامج معا الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الولية.


وتمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 5 سنوات (سبتمبر 2018 – أوت 2023) برنامج معا الذي تقوم على تنفيذه منظمة صحة الأسرة الدولية و الذي يتم انجازه في 33 مجتمعاً محليا في 15 ولاية تونسية.

يهدف برنامج معا الى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة المدنية والسياسية، ومعالجة تحديات الشباب، و الحيطة من الراديكالية في المجتمعات التونسية المعرضة لمخاطر التطرف العنيف.

ويعتمد Ma3an نموذجًا تقوده الأطراف الفاعلة محليا مجتمعيًا للوقاية من التطرف العنيف ومجابهته، ويسعى البرنامج اساسا إلى تحقيق هدفين:
الهدف 1: تمكين الشباب من المهارات اللازمة للمشاركة في الأعمال المدنية بالتعاون مع الجهات الفاعلة محليا وذلك لتلبية احتياجات مجتمعاتهم المحلية وتحدياتهم .

.الهدف 2: تعزيز قدرات الأطراف الفاعلة التونسية للتصدي و التوقي من التطرف

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