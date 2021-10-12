تأجيل موعد القمّة الفرنكوفونية والإبقاء عليها في جربة

قرر المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كان من المنتظر عقدها في شهر نوفمبر بجزيرة جربة إلى خريف 2022 مع الإبقاء على مكان انعقادها بجزيرة جربة، وفق ما نشره عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،وثمن خلبوص مجهودات الديبلوماسية التونسية وسعيها للإبقاء على تنظيم القمة في تونس.كما دون عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية : "تهانينا للدبلوماسية التونسية على عملها الكبير ودفاعها عن مصالح بلادنا".