الهاشمي الوزير: حققنا حوالي 80% من المناعة الجماعية

أكد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ومدير عام معهد باستور، الدكتور الهاشمي الوزير أن النسبة العامة للمناعة الجماعية بعد حملات التلقيح المكثف تناهز 80%.ودعا الدكتور الهاشمي الوزير الوزير خلال استضافته، صباح اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس، الفئة التي تتجاوز 40 سنة للإقبال على التلقيح لمزيد تحقيق المناعة الجماعية والحد من عدوى الفيروس.وكانت وزارة الصحة، أعلنت في آخر تحيين لها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن 4 ملايين و73 ألفا و857 شخصا من التونسيين استكملوا التلقيح إلى حدود اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021.وأفادت الوزارة في بلاغها التحييني اليومي أن 3 ملايين و193 الفا و64 شخصا تلقوا جرعتين من التلقيح و377 ألف و126 تلقوا لقاحا مكونا من جرعة واحدة و503 الافيذكر ان وزارة الصحة انطلقت بداية من يوم الاحد 10 اكتوبر وإلى غاية الاثنين 18 أكتوبر 2021 في تنظيم أيام وطنية مفتوحة للتلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية البالغة 18 سنة فما فوق مع إمكانية اختيار نوعية اللقاح من بين اللقاحات المتوفرة وهي سينوفاك و فايزرو مودرنا و جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة و سبوتنيك و أسترازنيكا (للفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق).وستكون هذه الأيام الوطنية مفتوحة أمام الفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين تلقوا استدعاء للتلقيح أم لم يتلقوا وذلك لتلقي الجرعة الأولى وكذلك إلى الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية، ويتم للغرض فتح 95 مركزا قارا للتلقيح في كل الولايات من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء.