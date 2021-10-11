مراسل القناة الوطنية: نحن نقف على المسافة نفسها من كل الأطراف ورغم ذلك تعرضنا للعنف

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 08:14قراءة: 1 د, 14 ث
قال مراسل القناة الوطنية الذي تعرض للعنف في مسيرة شارع الحبيب بورقيبة أيمن حاج سالم انه قام بواجبه بمهنية وانه يقف على المسافة نفسها من كل الأطراف السياسية.

وكان عدد من المحتجين المشاركين في المسيرة التي أقيمت يوم أمس وسط العاصمة والمناهضة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، اعتدوا على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية التونسية، ورشقوا أفراد الفريق التلفزي بالقوارير البلاستيكية والحجارة ، رافعين شعارات تحريضية على الصحفيين.

وأصيب أيمن حاج سالم الصحفي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى بجروح مما استدعى تدخلا عاجلا لوحدات الحماية المدنية التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بشدّة، "الإعتداء الفظيع" الذي طال فريقي عمل التلفزة التونسية والإعتداءات التي طالت أغلب الصحفيين والمصورين الصحفيين العاملين على تغطية الإحتجاجات في الشارع.


كما أدانت النقابة "إصرار بعض الأطراف السياسية، على إقحام الصحفيين في معارك لا علاقة لهم بها"، محمّلة الأطراف المنظمة للوقفة الإحتجاجية، "المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت منظوريها".


وكتب ايمن حاج سالم في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" الحمد لله أنا بخير بعد الاعتداء الذي تعرضت له أنا وزملائي من التلفزة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة
أن تتعرض للعنف والشتم فقط لأنك صحفي تقوم بواجبك بمهنية تقف على المسافة نفسها من كل الأطراف وتجتهد لنقل الصورة كاملة تجربة مؤلمة لكن عشقنا لمهنة المتاعب والتزامنا بأخلاقيات العمل الصحفي هو سلاحنا لمواصلة المشوار بعزيمة وثبات
كل الشكر لمن اتصل للاطمئنان على صحتي ولمن عبر عن تضامنه مع فريق التلفزة الوطنية وأعتذر عن عدم الرد على كل المكالمات"






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233966

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 11 Octobre 2021 à 08h 52m |           
ليس تبريرا للعنف ولكن ما تقوم به القناة العمومية من تشويه للحقائق وبث للفتنة و الاصطفاف مع طرف ضد الاخر و الكذب و عدم الحرفية في نقل الاخبار و تحريفها ارضاء لحقد اديولوجي دفين هو ما جعل جزءا مهما من هذا الشعب الذي يدفع مرتباتكم يعاديكم ولا يجد كيف يدافع عن نفسه تجاه اكاذيبكم التي يستمع لها عنوة عبر اعلام عمومي ينتظر منه الكثير ولكنكم لا تستحون
لا تعادوا هذا الشعب واعطوه الحقيقة فهو اذكى منكم ومن اكاذيبكم لقد فهم اللعبة قبلكم ....

Sarramba  (Russian Federation)  |Lundi 11 Octobre 2021 à 08h 44m |           
حاضركم وتاريخكم الوسخ، بالتجمعية المستبدة والاتحادية الخرابية، يشهد عليكم
يا اعلام العار



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