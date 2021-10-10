الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك تافهة وأنت تضخّم صوتك للتشبّه بقيس سعيد

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 14:31قراءة: 0 د, 23 ث
دخل النائب في البرلمان الصافي سعيد في مشادة مع الاعلامي في اذاعة موزاييك حمزة البلومي بعد أن اتهمه بالتقرب تارة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتارة اخرى من حركة النهضة.

وقد دخل الصافي سعيد في حالة من التشنج قائلا لحمزة البلومي " أسئلتك تافهة وأنت تضخم صوتك للتشبه بقيس سعيد".

وتابع الصافي سعيد " عوض الحديث عن ملفات مهمة كفساد راس المال ومالكي الاذاعات كاذاعتك تحاول عوض ذلك استفزازي".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233937

Lechef  (Nigeria)  |Dimanche 10 Octobre 2021 à 14h 50m |           
Il semble que Safi est déprimé. Très triste d'avoir perdu son poste à l'ATP, ...



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