الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك تافهة وأنت تضخّم صوتك للتشبّه بقيس سعيد

دخل النائب في البرلمان الصافي سعيد في مشادة مع الاعلامي في اذاعة موزاييك حمزة البلومي بعد أن اتهمه بالتقرب تارة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتارة اخرى من حركة النهضة.وقد دخل الصافي سعيد في حالة من التشنج قائلا لحمزة البلومي " أسئلتك تافهة وأنت تضخم صوتك للتشبه بقيس سعيد".وتابع الصافي سعيد " عوض الحديث عن ملفات مهمة كفساد راس المال ومالكي الاذاعات كاذاعتك تحاول عوض ذلك استفزازي".