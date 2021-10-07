سمير ديلو: استدعاء أنور معروف الخاضع للاقامة الجبرية للتحقيق بسبب ممارسته رياضة المشي

كشف الخميس 7 أكتوبر، المحامي والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو أن رئيس منطقة الأمن بقرطاج قام باستدعاء الوزير السابق أنور معروف بحجة مخالفته لمقتضيات قرار الاقامة الجبرية.وأوضح ديلو أن قرارات الاقامة الجبرية تخوّل للمشمولين بها التجول في مساحة قطرها 60 كم الا انه تم استدعاء أنور معروف بسبب مغادرته لمنزله لممارسة رياضة المشي.وذكّر ديلو بأن المحكمة الادارية كانت رفضت مطالب الطعن في قرارات الاقامة الجبرية بعد تأكيد وزارة الداخلية أن المعنيين بهذه القرارات بامكانهم التنقل في حدود 60 كم.