هشام العجبوني: الخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي .. وتغييب كلي للمسألة الاقتصادية منذ 25 جويلية

قال النائب هشام العجبوني عن حزب التيار الديمقراطي في البرلمان المجمدة صلاحياته إن رئيسة الحكومة المكلفة يجب أن تكون لها رؤية لإنقاذ البلاد، وتكون أهلا للمسؤولية التي قبلت بها، داعيا إياها إلى الخروج ومخاطبة الرأي العام التونسي والإعلان عن برنامجها لطمأنة الجانب الوطني والدولي أيضا، داعيا إلى التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.واعتبر العجبوني في تصريح لاذاعة Express FM يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 أن المسألة الاقتصادية في قلب السياسة ولها الأولوية في البلاد اليوم، رغم تغييب الجانب الاقتصادي طيلة السنوات الماضية، مضيفا “انقلاب 7 نوفمبر تقبله الناس بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.. والثورة ضد بن علي أسبابها اقتصادية واجتماعية أيضا”.وعبّر العجبوني عن تخوفه قائلا “مشروع قيس سعيّد سيسقط بسبب الوضع الاقتصادي.. لأن الزمن الاقتصادي لا يتنظر الزمن السياسي، ولاحظنا تغييبا كليا للمسألة الاقتصادية منذ 25 جويلية”.وأضاف العجبوني “الخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي” واعتبر أن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث وأن الوضع كارثي.وأفاد العجبوني ضيف برنامج اكسبرسو بأن الاصلاحات تأخرت كثيرا وبالتالي فإن كلفتها سترتفع وقد تصبح البلاد غير قادرة على خوضها.