توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بكلفة 370 مليون د

أكد اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2021 مدير عام الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، أن أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة هي ضرورية من أجل تخفيف حدة الإكتظاظ والاختناق المروي الكبير الذي تُسجله الطريق.



وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس، أوضح صلاح الدين الزواري فيما يتعلق بالمساكن والمحلات التجارية المتمركزة على مستوى الطريق وعلى مستوى إنجاز الأشغال، أنه لن يتم المساس بصفة 100 بالمائة من هذه المنازل والمحلات.



وبين أنه هناك اتفاق للقيام بإعادة تهيئة مداخل المنازل ومداخل المحلات عند القيام بأي تحوير في إطار المشروع وذلك بتكفل الوزارة بأشغال التهيئة.





بكلفة 370 مليون دينار



وأكد المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، صلاح الزواري، أن إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الذي انطلق في جوان 2021 سيتواصل على مدى 3 سنوات.



وأضاف أن كلفة المشروع بلغت 370 مليون دينار.



ولفت الزواري إلى أن أكثر من 150 ألف سيارة تمر يوميا عبر المدخل الجنوبي الذي يمتد على طول 8 كلم مما ينجر عنها اكتظاظ كبير خاصة في أوقات الذروة وهذا المشروع سيحاول حلّ الإشكال.



وأوضح أنه سيتم إعادة تهيئة الـ محولات الموجودة على مستوى هذه الطريق مع إضافة جزء آخر سيربط مستشفى الحروق بمفترق اليهودية.



