الافراج عن رجل الأعمال محمد الفقيه

افرجت محكمة الاستئناف بتونس عن رجل الأعمال محمد الفقيه بعد أن تقدم محاموه بمطلب للافراج عنه في قضية تعلقت باتهامه بغسيل الاموال والتهرب الضريبي حوكم فيها ابتدائيا ب8 سنوات سجنا فاستأنف الحكم.



وكشف محاموه امام محكمة الاستئناف أن التهم كيدية وان منوبهم لم يغالط الديوانة وان جميع فواتيره ووثائقه سليمة .



من جهته انكر الفقيه جميع التهم المنسوبة له وتمسك بالبراءة.





يذكر أن رجل الأعمال محمد الفقيه المسجون منذ 4 سنوات في إطار ما عرف بحملة الشاهد لمكافحة الفساد كان دخل في جانفي الماضي في إضراب جوع بالسجن تنديدا بتواصل تأخير جلسة محاكمته وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه .



