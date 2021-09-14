القبض على محمد الهنتاتي الصادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش تتعلّق بالنفقة والتحيّل

قامت ليلة الاثنين 13 سبتمبر، السلطات الأمنية بالحامة بالقبض على محمد حامد المعروف بالشيخ الهنتاتي اثر مروره من الحامة قادما من جهة قبلي باتجاه العاصمة.وحسب ما أفادت به نقابة الأمن بقابس فإنه وبعد التثبت في هويته تبيّن أنه محل 5 مناشير تفتيش تتعلّق بالنفقة والتحيّل وتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية.