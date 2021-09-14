القبض على محمد الهنتاتي الصادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش تتعلّق بالنفقة والتحيّل

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 12:28 قراءة: 0 د, 17 ث
قامت ليلة الاثنين 13 سبتمبر، السلطات الأمنية بالحامة بالقبض على محمد حامد المعروف بالشيخ الهنتاتي اثر مروره من الحامة قادما من جهة قبلي باتجاه العاصمة.

وحسب ما أفادت به نقابة الأمن بقابس فإنه وبعد التثبت في هويته تبيّن أنه محل 5 مناشير تفتيش تتعلّق بالنفقة والتحيّل وتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232359

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 14 Septembre 2021 à 11h 35m |           
حصل الضبع.....الشيخ المزيف



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