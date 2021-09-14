رغم موافقة وزارة الثقافة.... منع مسرحية "ذئاب منفردة" من المشاركة في مهرجان بالأردن

مسرحيّة ذئاب منفردة
Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 11:54 قراءة: 0 د, 24 ث
قال الاثنين 13 سبتمبر، مخرج مسرحية "ذئاب منفردة" وليد دغسني أنه كان من المقرر مشاركة المسرحية في مهرجان مسرحي بالأردن بعد موافقة وزارة الثقافة.

وكشف أنه وبعد موافقة وزارة الثقافة واقتناء فريق المسرحية لتذاكر الطيران تدخلت رئاسة الجمهورية وطلبت ملف المسرحية للاطلاع عليه قبل السماح لها بالمشاركة.

وأوضح وليد الدغسني أن رئاسة الجمهورية لم تقدّم الي اليوم أي ردّ سواء بالرفض أو القبول رغم ان المهرجان المسرحي بالأردن انطلق وهو ما يرجّح أن رئاسة الجمهورية قررت منع مشاركة المسرحية.



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