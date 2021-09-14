محطة المترو باب الخضراء... القبض على عصابة اختصت سلب الركاب

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 08:58 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن اعوان الامن السريع باقليم الامن الوطني بتونس يوم أمس من محاصرة عصابة اجرامية محل 3 مناشير تفتيش اختصت ترصد ركاب المترو بجهة باب الخضراء وتهديدهم بساطور وموس بوسعادة وافتكاك هواتفهم وأموالهم، بالتحري معهم اعترفوا ايضا باقتراف سلسلة من عمليات نشل هواتف وأموال ركاب المترو .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض بعد مكافحتهم بالمتضررين.

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