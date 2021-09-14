محطة المترو باب الخضراء... القبض على عصابة اختصت سلب الركاب

تمكن اعوان الامن السريع باقليم الامن الوطني بتونس يوم أمس من محاصرة عصابة اجرامية محل 3 مناشير تفتيش اختصت ترصد ركاب المترو بجهة باب الخضراء وتهديدهم بساطور وموس بوسعادة وافتكاك هواتفهم وأموالهم، بالتحري معهم اعترفوا ايضا باقتراف سلسلة من عمليات نشل هواتف وأموال ركاب المترو .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض بعد مكافحتهم بالمتضررين.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض بعد مكافحتهم بالمتضررين.
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