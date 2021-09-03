Babnet Babnet  Warda - اسمعوني  

بينها زيارة وفد من الكونغرس إلى تونس.... الجرندي يتباحث مع السفير الأمريكي الاستحقاقات القادمة

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 17:48قراءة: 1 د, 7 ث
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، بمقر الوزارة دونالد بلوم سفير الولايات المتحدة بتونس.

وخُصص هذا اللقاء إلى الإعداد إلى الاستحقاقات القادمة ومن بينها زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس يومي 04 و05 سبتمبر 2021.

وقال بلاغ للخارجية، إن الجرندي أعرب بهذه المناسبة عن تطلّع بلادنا إلى مزيد تعزيز أطر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف وإعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تمّ التطرق إلى تطور الأوضاع في تونس، حيث أكد عثمان الجرندي على أن القرارات التي أتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، يوم 25 جويلية 2021، تتنزل في إطار الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي وحفاظا على ديمومة الدولة ومؤسساتها.

كما شدد على التزام رئيس الدولة من خلال العديد من تصريحاته على حرصه على المضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون.

من جهته، عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبة بلاده مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك الاستمرار في دعم تونس على جميع الأصعدة من أجل اتمام البناء الديمقراطي واستعادة بلادنا لنسق النمو الاقتصادي.

على صعيد آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الأوضاع في ليبيا، حيث نوه الوزير الجرندي بمتانة العلاقات الأخوية التونسية الليبية وحرص قيادة البلدين على الحفاظ عليها والرقي بها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231801

MZAWWAR  (Canada)  |Vendredi 03 Septembre 2021 à 17h 14m |           
Ech noua le diagnostic du psychiatre? schizo? ou parano? ou psychose indéterminée? ech 9alek séfir?



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 03 سبتمبر 2021 | 25 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:57 12:26 05:52 04:22
Babnet
31°
Babnet37°Babnet% 70:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2632°-2631°-2430°-2330°-24
  • Avoirs en devises
    20015,4

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29581 DT        1$ =2,79167 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1652,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة