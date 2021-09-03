عميد المحامين: وضع شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية فيه خرق للقانون

رئيس الجمهورية لمّح إلى أنه سيعلن عن قرارات جديدة

اعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، أن وضع المحامي والرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية فيه خرق للقانون.وأضاف إبراهيم بودربالة ضيف شاكر بسباس على اذاعة شمس ، أن كل شخص يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية يجب أن يكون مبررا ويجب مد الشخص المعني وثيقة تفيد بوضعه في الإقامة الجبرية.وشدد عميد المحامين على أنه تمت مطالبة المكلف بتسيير وزارة الداخلية بشرح أسباب وضع الطبيب قيد الإقامة الجبرية ومازالوا متمسكين بالمطلب.وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لمّح خلال اللقاء الذي جمعه به مع بشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة إلى أنه سيعلن عن قرارات جديدة لكنه لم يعلمهم عنها.وأضاف أن من ينصت إلى كلام رئيس الدولة يستنج أن هناك إجراءات سيقع اتخاذها ولكها تصب في مسألة مقاومة الفساد.وتابع أنه استنتج من تصريح رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن التراجع عن مسألة الحقوق والحريات وستكون مضمونة وأما محاربة الفساد فستكون حربا بلا هوادة.