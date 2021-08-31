تونس تستغرب تصريحات الدبيبة حول "تصدير الإرهاب" وترفضها

عبرت تونس يوم الإثنين 30 أوت 2021 عن استغرابها من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة حول "تصدير الارهاب الى بلاده انطلاقا من تونس" وأعلنت رفضها لها، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وذكّر الجرندي وفق بلاغ للوزارة، بأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، ومذكرا، كذلك، أن بلادنا مستهدفة بدورها بالإرهاب ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وأشار الوزير إلى أن هذه التصريحات مجانبة للحقيقة، لاسيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الاقليمية والدولية وخاصة في مجلس الأمن.
وجاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي تحتضنه الجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
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من جهة أخرى أشاد عثمان الجرندي بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزيرة الليبية والوفد الوزاري المرافق لها الى تونس يوم 26 أوت 2021، مستعرضا أهمّ أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في جميع الميادين في ظل الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وضرورة الارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتضامنة.
وذّكر الوزير الجرندي نظيرته الليبية بموقف تونس الثابت لدعم جميع الجهود الرامية الى استكمال العملية السياسية وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس ومواصلة بلادنا مساندة الأشقاء الليبيين في مختلف المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.
كما أكدّ الوزير بالمناسبة على أن المنظومة الصحية التونسية كانت وستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ بفضل مجهودات كل الطواقم الصحية التونسية، وأيضا بفضل المجهودات الوطنية وكذلك تكاتف وتضامن العديد من الدول الشقيقة والصديق ةلمساعدة تونس على توفير حاجياتها من مادة الاكسيجين واللقاحات ومختلف التجهيزات الطبية.
وأعربت نجلاء المنقوش في مستهل اللقاء عن شكرها وتقديرها لتونس لما تبذله من جهود للمساعدة في تنفيذ خارطة الطريق وإسهامها الفاعل في انجاح المسار السياسي لحل الازمة الليبية.
وذكّر الجرندي وفق بلاغ للوزارة، بأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، ومذكرا، كذلك، أن بلادنا مستهدفة بدورها بالإرهاب ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وأشار الوزير إلى أن هذه التصريحات مجانبة للحقيقة، لاسيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الاقليمية والدولية وخاصة في مجلس الأمن.
وجاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي تحتضنه الجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
اقرأ أيضا: اعلامي جزائري يحذّر من ظاهرة الخبراء الأمنين والمحليلين في تونس ودورهم في تأزيم الوضع بتصريحات غير مسؤولة تتهم ليبيا بالارهاب
من جهة أخرى أشاد عثمان الجرندي بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزيرة الليبية والوفد الوزاري المرافق لها الى تونس يوم 26 أوت 2021، مستعرضا أهمّ أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في جميع الميادين في ظل الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وضرورة الارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتضامنة.
وذّكر الوزير الجرندي نظيرته الليبية بموقف تونس الثابت لدعم جميع الجهود الرامية الى استكمال العملية السياسية وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس ومواصلة بلادنا مساندة الأشقاء الليبيين في مختلف المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.
كما أكدّ الوزير بالمناسبة على أن المنظومة الصحية التونسية كانت وستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ بفضل مجهودات كل الطواقم الصحية التونسية، وأيضا بفضل المجهودات الوطنية وكذلك تكاتف وتضامن العديد من الدول الشقيقة والصديق ةلمساعدة تونس على توفير حاجياتها من مادة الاكسيجين واللقاحات ومختلف التجهيزات الطبية.
وأعربت نجلاء المنقوش في مستهل اللقاء عن شكرها وتقديرها لتونس لما تبذله من جهود للمساعدة في تنفيذ خارطة الطريق وإسهامها الفاعل في انجاح المسار السياسي لحل الازمة الليبية.
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