بامكان البالغين 40 سنة فأكثر غير مسجلين في "ايفاكس" تلقي التلقيح في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت 2021

وات - يمكن للأشخاص المنتمين للفئٔة العمرية 40 سنة فما فوق الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على منظومة "ايفاكس"، الإلتحاق يوم الأحد 29 أوت الجاري بأحد مراكز التلقيح بداية من الساعة منتصف النهار لتلقي التلقيح ضد كورونا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، انه يمكن للبالغين 40 سنة فأكثر غير المسجلين بمنظومة "ايفاكس" أو ممن لم يتلقّوا الإرسالية القدوم إلى مراكز التلقيح في اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم شريطة الإستظهار ببطاقة الهوية وتقديم رقم هاتف جوال ليتسنّى الإتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.
وأشارت إلى أن مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الأولى.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطمح من خلال الأيام المفتوحة للتطعيم المكثف ضد كورونا إلى تلقيح نسبة تترواح بين 70 و80 بالمائة في صفوف الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، وإلى بلوغ نسبة عامة للتلقيح ب 50 بالمائة من السكان حتى منتصف أكتوبر القادم.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، انه يمكن للبالغين 40 سنة فأكثر غير المسجلين بمنظومة "ايفاكس" أو ممن لم يتلقّوا الإرسالية القدوم إلى مراكز التلقيح في اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم شريطة الإستظهار ببطاقة الهوية وتقديم رقم هاتف جوال ليتسنّى الإتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.
وأشارت إلى أن مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الأولى.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطمح من خلال الأيام المفتوحة للتطعيم المكثف ضد كورونا إلى تلقيح نسبة تترواح بين 70 و80 بالمائة في صفوف الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، وإلى بلوغ نسبة عامة للتلقيح ب 50 بالمائة من السكان حتى منتصف أكتوبر القادم.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231440