رئيس الجمهورية: بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته

سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 بقصر قرطاج، محمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.وقال رئيس الجمهورية أن هناك لوبيات تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب التونسي والتنكيل به وتركيعه.وأردف قيس سعيد قائلا ’’سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء’ .وتابع سعيد ’’يكفي عبثا بالدولة التونسية التي يجب أن تستمر ,,مضيفا ’’فهم لا يفرقون بين الدولة والحكومة’’ .وشدد قيس سعيد على أنه لا مجال مرة أخرى للرجوع للوراء ,مشددا على التونسي دخل مرحلة جديدة من التاريخ.