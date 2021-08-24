حزب الأمل يعبر عن انشغاله من تمديد التدابير الاستثنائية في ظل ضبابية الرؤية وغياب أي تصور

أدى اليوم الثلاثاء 24 اوت2021 وفد عن حزب الأمل يتركب من سلمى اللومي و أحمد نجيب الشابي و رضا بالحاج زيارة إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل حيث إلتقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد .





ووفق بلاغ للحزب قد عبر وفد حزب الأمل عن موقفه مما تعيشه البلاد و جملة تخوفاته وإحترازاته مما يجري و التي يمكن حصر أههما في:



1- إنشغاله حول الأزمة العامة التي تمر بها البلاد سياسيا و إقتصاديا إضافة إلى الشلل الكامل لمؤسسات الحكم و الهيئات الدستورية.



2- تخوفه مما قد ينتج عن جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية في غياب كل سلطة رقابية و على رأسها مجلس النواب و المحكمة الدستورية.



3- إنشغاله لعملية التمديد في التدابير الإستثنائية بتاريخ 23 أوت 2021 في ظل ضبابية الرؤية و غياب أي تصور واضح للخطوات المقبلة لرفع الإجراءات الإستثنائية و عودة المؤسسات لأداء عملها.



4- تمسكه بالفصل بين السلطات و العودة للمؤسسات الشرعية.



