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حزب الأمل يعبر عن انشغاله من تمديد التدابير الاستثنائية في ظل ضبابية الرؤية وغياب أي تصور

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 13:35قراءة: 0 د, 45 ث
أدى اليوم الثلاثاء 24 اوت2021 وفد عن حزب الأمل يتركب من سلمى اللومي و أحمد نجيب الشابي و رضا بالحاج زيارة إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل حيث إلتقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد .


ووفق بلاغ للحزب قد عبر وفد حزب الأمل عن موقفه مما تعيشه البلاد و جملة تخوفاته وإحترازاته مما يجري و التي يمكن حصر أههما في:

1- إنشغاله حول الأزمة العامة التي تمر بها البلاد سياسيا و إقتصاديا إضافة إلى الشلل الكامل لمؤسسات الحكم و الهيئات الدستورية.

2- تخوفه مما قد ينتج عن جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية في غياب كل سلطة رقابية و على رأسها مجلس النواب و المحكمة الدستورية.

3- إنشغاله لعملية التمديد في التدابير الإستثنائية بتاريخ 23 أوت 2021 في ظل ضبابية الرؤية و غياب أي تصور واضح للخطوات المقبلة لرفع الإجراءات الإستثنائية و عودة المؤسسات لأداء عملها.

4- تمسكه بالفصل بين السلطات و العودة للمؤسسات الشرعية.

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