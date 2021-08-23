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في اتصال هاتفي: تبون يؤكد لسعيد 'تضامن الجزائر مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 11:52قراءة: 0 د, 16 ث
أعلنت الرئاسة الجزائرية ظهر اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، أن تبون أكد لسعيد تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي ، سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات



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