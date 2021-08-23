عبير موسي: لماذا هذا الغموض يا رئيس الجمهورية ؟

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأحد رئيس الجهورية قيس سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة معتبرة أن كل الإجراءات و اللقاءات و التعيينات و الإعفاءات و الزيارات التي تمت بعد 25 جويلية 2021 تمت في كنف الغموض .وقالت موسي ' لماذا هذا الغموض يا رئيس الجمهورية وهل أن المرحلة القادمة سيقع التعامل خلالها مع التونسيين بهذه الضبابية أم لا ؟ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الدبلوماسية الأجنبية و توضيح ان كان هناك تدخل في السيادة الوطنية .وقالت حذاري أن تضع تونس نفسها في صراع المحاور لا تلعبوا بالسيادة الوطنية ولا تقايضونا بين الخبز والسيادة الوطنية.وأضافت أن التونسيين سيستفيقون من الآن من الغيبوبة التي نعيشها مطالبة بإعلان إجراءات تعيد مناخ الثقة في الاستثمار.وانتقدت موسي منع السفر على رجال الأعمال قائلة ان ذلك يعد أكبر رسالة سلبية للعالم .