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وضع شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 23:01قراءة: 0 د, 29 ث
نشر الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مساء الجمعة تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أكد من خلالها انه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

ودون الطبيب: "تراابط منذ قليل - الساعة العاشرة والنصف ليلا- مجموعة امنية امام باب شقتي اعلمني رئيسها انه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الاقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا".

كما دون شوقي الطبيب:" الى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سالاحقكم امام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء ان لم اظفر بحقي منكم على هذه الأرض...والدوام ينقب الرخام..."


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