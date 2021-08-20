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رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 15:25قراءة: 0 د, 38 ث
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 20 أوت 2021، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, بارك الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال المحادثة، الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، وجدّد التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لتونس في كافة المجالات وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وتقديم دعم صحي إضافي.

وكانت هذه المحادثة وفق نفس البلاغ, فرصة، أيضا، للتأكيد على الحرص المشترك على توطيد علاقات التعاون والتآزر الوثيقة والراسخة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية.

وتوجّه رئيس الدولة بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته النبيلة بمواصلة دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي رسّخت روابط الأخوة الصادقة وقيم التآزر والتضامن القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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