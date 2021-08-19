محامي سمير الوافي ينفي خبر ايقاف موكله

"صباح الخير

لقيت برشة ميساجات وخبر يدور في بعض الصفحات حول ايقاف سمير الوافي

ربي يهدي الناس الى تكبر وتهول وتستنى فيها

حكاية الايقاف مفماش منها بلكل ماتمش ايقافو بتاتا

فقط عندو شيك قديم عندو مايفيد لخلاص لكن ما تمش تسويتو في المحكمه نظرا لظرف لكورونا وانو مش قضيه استعجاليه تاجلت تسويتو قبل لكن لبارح قدم المحامي شهادة الخلاص وليوم يتسكر لملف وانتهى الموضوع

لا داعي للتهويل والركوب على الاحداث

نشكر الناس الى تحيرت وسألت ونطمنهم حمد الله مفم شي ملي قاعد يتنشر وربي يهدي النفوس المريضة يارب"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إيقاف الاعلامي سمير الوافي امس أثر صدور منشور تفتيش في شانه بسبب تورطه في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد .وفي تصريح لباب نات اليوم الخميس 19 اوت 2021 نفى محاميه الاستاذ حاتم الزواري الخبر وبين انه مجرد اشاعة .وفي انتظار تدوينة من سمير على صفحته .... كتبت شقيقته أميرة التدوينة التالية