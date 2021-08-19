محامي سمير الوافي ينفي خبر ايقاف موكله

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إيقاف الاعلامي سمير الوافي امس أثر صدور منشور تفتيش في شانه بسبب تورطه في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد .
وفي تصريح لباب نات اليوم الخميس 19 اوت 2021 نفى محاميه الاستاذ حاتم الزواري الخبر وبين انه مجرد اشاعة .
وفي انتظار تدوينة من سمير على صفحته .... كتبت شقيقته أميرة التدوينة التالية
"صباح الخير
وفي تصريح لباب نات اليوم الخميس 19 اوت 2021 نفى محاميه الاستاذ حاتم الزواري الخبر وبين انه مجرد اشاعة .
وفي انتظار تدوينة من سمير على صفحته .... كتبت شقيقته أميرة التدوينة التالية
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