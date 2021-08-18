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نبيل حجي لقيس سعيّد: مايغركش الشعب شايخ ، طير السكرة وتحضر المداينية

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 17:26قراءة: 0 د, 46 ث
دعا الأربعاء 18 أوت، النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى توضيح ماذا يقصد بكلمة " لن نعود إلى الوراء".
وقال نبيل حجي في حوار على إذاعة ifm " نريد معرفة متى تنتهي فترة الاجراءات الاستثنائية "، مضيفا " لحد الأن لا أحد يعرف مبررات الرئيس لتفعيل الفصل 80 ".
وتابع نبيل حجي " يبدو أن الخطر الداهم الذي استند اليه الرئيس في تفعيل الفصل 80 هما الحكومة والبرلمان وتم إبعادهما فماذا بعد".
وأضاف نبيل حجي " لابد من تشريك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في صياغة خارطة طريق لكن يبدو ان الرئيس يريد تجاهل ذلك".
ونصح نبيل حجي رئيس الجمهورية بالقول " مايغركش الشعب شايخ ، طير السكرة وتحضر المداينية... أسمع الناس الكل إلي يشكر في توجهاتك وإلي يعرضها زادة ويحب توضيحات".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يردّد كلمة " لن نعود إلى الوراء في جميع تصريحاته تقريبا.

الفيديو بداية من الدقيقة 19



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