نبيل حجي لقيس سعيّد: مايغركش الشعب شايخ ، طير السكرة وتحضر المداينية

دعا الأربعاء 18 أوت، النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى توضيح ماذا يقصد بكلمة " لن نعود إلى الوراء".وقال نبيل حجي في حوار على إذاعة ifm " نريد معرفة متى تنتهي فترة الاجراءات الاستثنائية "، مضيفا " لحد الأن لا أحد يعرف مبررات الرئيس لتفعيل الفصل 80 ".وتابع نبيل حجي " يبدو أن الخطر الداهم الذي استند اليه الرئيس في تفعيل الفصل 80 هما الحكومة والبرلمان وتم إبعادهما فماذا بعد".وأضاف نبيل حجي " لابد من تشريك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في صياغة خارطة طريق لكن يبدو ان الرئيس يريد تجاهل ذلك".ونصح نبيل حجي رئيس الجمهورية بالقول " مايغركش الشعب شايخ ، طير السكرة وتحضر المداينية... أسمع الناس الكل إلي يشكر في توجهاتك وإلي يعرضها زادة ويحب توضيحات".يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يردّد كلمة " لن نعود إلى الوراء في جميع تصريحاته تقريبا.