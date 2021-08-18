سمير ديلو: ليس حرّا ما يقبل بما يحدث للنواب من إهانة

انتقد الأربعاء 18 أوت، القيادي بحركة النهضة، سمير ديلو ما يحدث للنوّاب من اهانات مُتكررة بعد قرار تجميد البرلمان.وقال سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " من يسكت عن التشفي والظلم ليس حرّا، وأن المبدأية والمصداقية مطلوبتان أثناء هذه الفترة".وأضاف سمير ديلو انّه من حقّ الشّعوب التّرحيب بالتّغيير ولكنّ الشّعوب التي تقايض الحرّيّة بالأمن تخسر كليهما. في اشارة الى أن الفرح بقرارات 25 جويلية يمكن أن يدفع الشعب لخسارة حريته.