مقدم الاخبار بالقناة الوطنية طيب بوزيد: شقيقتي تغادر الحياة بعد 3 أيام من تلقيها لقاح كورونا

حم الله الفقيدة رحمة واسعة

وأسكنها فسيح جنانه و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر والسلوان

و إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلن الثلاثاء 17 أوت، مقدم الأخبار بالقناة الوطنية طيب بوزيد عن وفاة شقيقته بعد 3 أيام من تلقيها لقاح فيروس كورونا.وأشار طيب بوزيد الي أن شقيقته كانت بصحة جيدة وأصيبت بشلل كامل بعد تلقيها التلقيح قبل وفاتها داعيا الي تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.