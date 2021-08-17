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مقدم الاخبار بالقناة الوطنية طيب بوزيد: شقيقتي تغادر الحياة بعد 3 أيام من تلقيها لقاح كورونا

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 21:10قراءة: 0 د, 21 ث
أعلن الثلاثاء 17 أوت، مقدم الأخبار بالقناة الوطنية طيب بوزيد عن وفاة شقيقته بعد 3 أيام من تلقيها لقاح فيروس كورونا.
وأشار طيب بوزيد الي أن شقيقته كانت بصحة جيدة وأصيبت بشلل كامل بعد تلقيها التلقيح قبل وفاتها داعيا الي تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
حم الله الفقيدة رحمة واسعة
وأسكنها فسيح جنانه و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر والسلوان
و إنا لله وإنا إليه راجعون



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