اذاعة الديوان: 49 قياديا من النهضة يوقعون عريضة لسحب الثقة من عبد الكريم الهاروني

كشفت إذاعة "الديوان"، من مصادر وصفتها بالمطلعة ان 49 من أعضاء مجلس الشورى لحركة النهضة (ممن ينتمون الى ما يسمى بالتيار الاصلاحي ) وقعوا على عريضة داخلية لسحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.
وأوضحت الإذاعة ان موقفهم ياتي بسبب ما اعتبروه وجود مسؤولية جسيمة في الانحراف بدور مجلس الشورى عن المهام المنوطة به.
كما اتهمت القيادات الإصلاحية، الهاروني بارتكاب أخطاء اتصالية غير مسبوقة ساهمت في تأجيج الشعب التونسي ضد الحركة.
وأوضحت الإذاعة ان موقفهم ياتي بسبب ما اعتبروه وجود مسؤولية جسيمة في الانحراف بدور مجلس الشورى عن المهام المنوطة به.
كما اتهمت القيادات الإصلاحية، الهاروني بارتكاب أخطاء اتصالية غير مسبوقة ساهمت في تأجيج الشعب التونسي ضد الحركة.
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