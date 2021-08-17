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اذاعة الديوان: 49 قياديا من النهضة يوقعون عريضة لسحب الثقة من عبد الكريم الهاروني

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 08:53قراءة: 0 د, 21 ث
كشفت إذاعة "الديوان"، من مصادر وصفتها بالمطلعة ان 49 من أعضاء مجلس الشورى لحركة النهضة (ممن ينتمون الى ما يسمى بالتيار الاصلاحي ) وقعوا على عريضة داخلية لسحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.
وأوضحت الإذاعة ان موقفهم ياتي بسبب ما اعتبروه وجود مسؤولية جسيمة في الانحراف بدور مجلس الشورى عن المهام المنوطة به.
كما اتهمت القيادات الإصلاحية، الهاروني بارتكاب أخطاء اتصالية غير مسبوقة ساهمت في تأجيج الشعب التونسي ضد الحركة.


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