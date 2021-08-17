عبير موسي : حركة طالبان في علاقة بالأخطبوط "الاخواني" المزروع في تونس

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك"ان حركة طالبان في علاقة بالأخطبوط "الاخواني" المزروع في تونس منذ 10 سنوات."ودعت موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى إحالة ملف حركة النهضة للقضاء لتعليق نشاطهم ثم حل الحزب نهائيا.كما طالبت رئيس الدولة بإصدار قرار غلق فوري لتنظيم القرضاوي في تونس، وتجميد اموالهم والتدقيق في مصادرها ومحاسبة المؤسسين.وحذرت بأن هناك رابط بين ما يحدث في أفغانستان و ماهو موجود في تونس متابعة "لو يطبّق رئيس الدولة القرارات التي أشرنا إليها سننظم "مهرجانات" في الساحات تهليلا بها".