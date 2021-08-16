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الناطق باسم المحكمة الادارية: وزير سابق يطعن في قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 17:15قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري لباب نات اليوم الاثنين 16 أوت 2021، انّ وزير البيئة السابق رياض المؤخر تقدم بمطلب طعن لدى المحكمة الادارية ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرس اللاوي لايقاف قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.
موضحا انه سيتم النظر في المطلب المذكور واصدار الحكم خلال الايام القادمة بعد أن يتم القيام بكل الأعمال القضائية .





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