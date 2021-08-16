عز الدين سعيدان: أهم عقبات التفاوض مع صندوق النقد هي كتلة الأجور

التخوفات من عدم تأمين الأجور مازلت قائمة

يدعو إلى تكوين حكومة يكون برنامجها واضح وهدفها إنقاذ الإقتصاد



دعا الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل للإدارة التونسية وتنقية الأجواء ومراجعة عدة تعيينات لتخفيف كتلة الأجور.وفي حوار على اذاعة شمس صباح اليوم الإثنين 16 أوت 2021 , اعتبر سعيدان أن من أهم عقبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي هي كتلة الأجور، مطالبا بضرورة العمل على إيجاد الحلول من أجل التقليص من حجم الأجور في تونس.وقال عز الدين سعيدان أن تونس اليوم في حاجة إلى أكثر من23 مليار دينار، مبينا أن ثُلث مستحقات الدين لم تُسَدد بعد، ووصف طريقة تسديد قرضين في شهري جويلية وأوت بالسيئة وفق تقديره.واعتبر عز الدين سعيدان، أن التخوفات في تونس من عدم تأمين الأجور في الوظيفة العمومية، مازلت قائمة.و تحدث سعيدان عن ضرورة خلق الموارد في تونس، مبينا أن عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه واستئناف الإنتاج بقطاع المحروقات سيُساهم في حلحلة الأزمة.وكشف أن تونس في حاجة اليوم إلى اقتراض 23 مليار دينار خلافا لما ورد في قانون المالية والذي حدد قيمة الاقتراض بـ18،7 مليار دينار.وتحدث سعيدان، عن ضرورة تكوين حكومة تكون غير معنية بأي استحقاقات انتخابية مستقبلا.و شدّد سعيدان على أهمية أن يكون للحكومة برنامجا واضحا وهدفها الأساسي هو إنقاذ الإقتصاد التونسي.وبين المتحدث أنه ليس من الضروري أن يكون رئيس الحكومة رجل اقتصاد، مبينا أن الأساس هو التشكيلة والتركيبة.