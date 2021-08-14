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بلاغ من وزارة الصحة لمن سجّل في EVAX ولم تصله إرسالية SMS

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 22:08قراءة: 0 د, 31 ث
تعلم وزارة الصحة كافة المعنيين بالتلقيح غدا الأحد 15أوت 2021 المنتمين للفئة العمرية المتراوحة من 18 إلى 39 سنة والمسجلين على منظومة ايفاكس و لم تصلهم إلى حد الآن ارسالية تتضمن دعوة للتلقيح ، أنه بإمكانهم الدخول على فضاء المواطن "espace citoyen" على منظومة ايفاكس www.evax.tn أو عبر الضغط على*2021# والتثبت من إرسال الدعوة.

وتؤكد الوزارة أنه يمكن للمواطن المعني بالتلقيح الذي لم تصله ارسالية في حين تأكد من إرسال الدعوة عبر فضاء المواطن ، أن يتحول إلى مركز التلقيح في التوقيت المحدد في نص الدعوة للتمتع بحقه في التلقيح.
هذا وتعلم وزارة الصحة أن 129 الف دعوة بصدد الارسال حاليا عبر الارساليّات القصيرة

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