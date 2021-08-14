بلاغ من وزارة الصحة لمن سجّل في EVAX ولم تصله إرسالية SMS

تعلم وزارة الصحة كافة المعنيين بالتلقيح غدا الأحد 15أوت 2021 المنتمين للفئة العمرية المتراوحة من 18 إلى 39 سنة والمسجلين على منظومة ايفاكس و لم تصلهم إلى حد الآن ارسالية تتضمن دعوة للتلقيح ، أنه بإمكانهم الدخول على فضاء المواطن "espace citoyen" على منظومة ايفاكس www.evax.tn أو عبر الضغط على*2021# والتثبت من إرسال الدعوة.



وتؤكد الوزارة أنه يمكن للمواطن المعني بالتلقيح الذي لم تصله ارسالية في حين تأكد من إرسال الدعوة عبر فضاء المواطن ، أن يتحول إلى مركز التلقيح في التوقيت المحدد في نص الدعوة للتمتع بحقه في التلقيح.

هذا وتعلم وزارة الصحة أن 129 الف دعوة بصدد الارسال حاليا عبر الارساليّات القصيرة



