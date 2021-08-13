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كوفيد 19: تونس تتلقى دفعة جديدة من المساعدات الطبية من إسبانيا

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 17:32قراءة: 0 د, 24 ث
تلقت تونس، اليوم الجمعة 13 أوت 2021، دفعة جديدة من المساعدات الممنوحة من مملكة اسبانيا تتمثل في مكثفات أكسجين ووحدات تقصي فيروس كورونا ومستلزمات طبية أخرى.

وقد تم تسلم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و وزير الصحة علي مرابط، و عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، و مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و Guillermo ARDIZONE GARCIA، سفير مملكة اسبانيا بتونس.



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