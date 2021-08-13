جمعية القضاة: أودعنا شكاية ضد الوكيل العام بمكحمة الإستئناف بنابل والتفقدية العامة بوزارة العدل تمارس نوع من الحمائية

قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة التونسيين انس الحمايدي، اليوم الجمعة، انهم أودعوا مجموعة من الشكايات لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ومدعمة بدلائل تتعلق ببعض القضاة وبالوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل والعضو بالمجلس الاعلى للقضاء للنظر فيها منذ شهر اكتوبر 2020 لكن لم تتم الإستجابة لهم، وفق تعبيره.
وأقر في تدخل هاتفي على اذاعة شمس، ان "التفقدية العامة بوزارة العدل تمارس نوع من الحمائية على هؤولاء القضاة نظرا لمناصبهم ولعلاقاتهم ببعض السياسيين واحد النواب وأصحاب النفوذ المالي".
وأكد الحمايدي ان "التفقدية العامة بوزارة العدل لا تقوم بواجبها لحد الآن وتقوم بدور سلبي في عدد من الملفات المطروحة بسبب مناصب المتعلقة بهم هذه الملفات".
هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التفقدية ومجلس القضاء العدلي للإجابة عن عدد من الملفات التي طرحتها منظمة انا يقظ .
ويذكر ان جمعية القضاة أصدرت امس بيانا مطولا اوردت فيعه عدد من التوصيات في التعامل مع عدد من الملفات خاصة ملف الطيب راشد الذي تم تاجيله عدد من المرات.
وأقر في تدخل هاتفي على اذاعة شمس، ان "التفقدية العامة بوزارة العدل تمارس نوع من الحمائية على هؤولاء القضاة نظرا لمناصبهم ولعلاقاتهم ببعض السياسيين واحد النواب وأصحاب النفوذ المالي".
وأكد الحمايدي ان "التفقدية العامة بوزارة العدل لا تقوم بواجبها لحد الآن وتقوم بدور سلبي في عدد من الملفات المطروحة بسبب مناصب المتعلقة بهم هذه الملفات".
هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التفقدية ومجلس القضاء العدلي للإجابة عن عدد من الملفات التي طرحتها منظمة انا يقظ .
ويذكر ان جمعية القضاة أصدرت امس بيانا مطولا اوردت فيعه عدد من التوصيات في التعامل مع عدد من الملفات خاصة ملف الطيب راشد الذي تم تاجيله عدد من المرات.
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